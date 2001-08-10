В сахалинском конкурсе "Подъезд образцового содержания" уже более 50 участников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В состязании на звание лучшего подъезда принимают участие все муниципальные образования островного региона. От каждого городского округа поступило от 2 до 5 заявок. В числе лидеров - Томаринский, Охинский районы и город Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Так, от Южно-Сахалинска поступило 5 заявок. Это подъезды, расположенные по улицам Крымская, 15, Байкальская, 26, Комсомольская, 282А, Анивская, 76, Ленина, 323А. К примеру, последний украсили рисунки на морскую тематику. Здесь на стенах появились море, скалы, чайки, маяк.
- Мы претендуем на звание самого креативного подъезда. Простые стены крашеные в синий цвет - это скучно и однообразно, поэтому мы с соседями решили как-то преобразить наш подъезд. А островные пейзажи - всегда актуальны, - поделились жильцы дома по ул. Ленина в Южно-Сахалинске.
От Охинского городского округа поступило 4 заявки. Подъезд дома 24 по ул. Блюхера украсили цветы и картины, а в доме № 13 по ул. Красных Партизан, помимо ярких цветов и рисунка динозавра на стене, на подоконниках появились книги.
- Всего на конкурс было подано 64 заявки, из них отобрано - 52. Приятно видеть, что жители островного региона проявляют такую активность, преображая свой подъезд, и в дальнейшем принимая участие в нашем конкурсе. Это отличная возможность показать, как совместными усилиями можно сделать место общего пользования настоящим продолжением своей квартиры - чистым, уютным и комфортным, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Каждый месяц, начиная с мая этого года, во всех 18 районах будут определять лучший подъезд. По итогам года самые благоустроенные общественные места в различных номинациях выберут и на уровне области. Заявки на участие могут подать как собственники жилья лично, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. Документы направляются в общественный совет при администрации своего городского округа.
Победителей муниципального этапа выберут путем онлайн-голосования с 8 по 15 июня. Оно проходит ежемесячно в региональном приложении Острова.65. В декабре 144 победителя всех ежемесячных муниципальных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды поборются в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд". В каждой определят три призовых местах. На областном этапе конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия по различным критериям, как техническим, так и эстетическим.
Напомним, работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение", созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта - увеличить доступность и ясность существующей системы государственных и муниципальных услуг для каждого сахалинца. Губернатор поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году - это как минимум 4 тысячи подъездов. Работы ведутся в рамках партийного проекта "Единой России" "Наш двор. Наш подъезд". Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:41 Сегодня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
09:02 Сегодня В 15 районах Сахалинской области приступили к благоустройству общественных пространств
10:06 Сегодня Скончался до приезда скорой помощи: сахалинец не справился с управлением и выскочил на встречку
08:49 Сегодня Дополнительные выплаты тренерам олимпийских чемпионов одобрил Совфед
12:40 2 Июня Отопительный сезон в Южно-Сахалинске завершится 7 июня
10:16 1 Июня Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
09:38 2 Июня На Сахалине завершился объединивший тысячи школьников, студентов и педагогов "Фестиваль первых"
15:45 2 Июня В Южно-Сахалинске заработал короткий номер диспетчерской службы единого оператора пассажирских перевозок
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?