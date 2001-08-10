В сахалинском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В состязании на звание лучшего подъезда принимают участие все муниципальные образования островного региона. От каждого городского округа поступило от 2 до 5 заявок. В числе лидеров - Томаринский, Охинский районы и город Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Так, от Южно-Сахалинска поступило 5 заявок. Это подъезды, расположенные по улицам Крымская, 15, Байкальская, 26, Комсомольская, 282А, Анивская, 76, Ленина, 323А. К примеру, последний украсили рисунки на морскую тематику. Здесь на стенах появились море, скалы, чайки, маяк.

- Мы претендуем на звание самого креативного подъезда. Простые стены крашеные в синий цвет - это скучно и однообразно, поэтому мы с соседями решили как-то преобразить наш подъезд. А островные пейзажи - всегда актуальны, - поделились жильцы дома по ул. Ленина в Южно-Сахалинске.

От Охинского городского округа поступило 4 заявки. Подъезд дома 24 по ул. Блюхера украсили цветы и картины, а в доме № 13 по ул. Красных Партизан, помимо ярких цветов и рисунка динозавра на стене, на подоконниках появились книги.

- Всего на конкурс было подано 64 заявки, из них отобрано - 52. Приятно видеть, что жители островного региона проявляют такую активность, преображая свой подъезд, и в дальнейшем принимая участие в нашем конкурсе. Это отличная возможность показать, как совместными усилиями можно сделать место общего пользования настоящим продолжением своей квартиры - чистым, уютным и комфортным, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Каждый месяц, начиная с мая этого года, во всех 18 районах будут определять лучший подъезд. По итогам года самые благоустроенные общественные места в различных номинациях выберут и на уровне области. Заявки на участие могут подать как собственники жилья лично, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. Документы направляются в общественный совет при администрации своего городского округа.

Победителей муниципального этапа выберут путем онлайн-голосования с 8 по 15 июня. Оно проходит ежемесячно в региональном приложении Острова.65. В декабре 144 победителя всех ежемесячных муниципальных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды поборются в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд". В каждой определят три призовых местах. На областном этапе конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия по различным критериям, как техническим, так и эстетическим.

Напомним, работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение", созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта - увеличить доступность и ясность существующей системы государственных и муниципальных услуг для каждого сахалинца. Губернатор поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году - это как минимум 4 тысячи подъездов. Работы ведутся в рамках партийного проекта "Единой России" "Наш двор. Наш подъезд". Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.