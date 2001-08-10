Шебунино в эфире: МегаФон запустил в селе мобильную связь и интернет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Около 600 жителей села Шебунино Невельского района Сахалинской области получили доступ к сотовой связи МегаФона. Теперь они могут пользоваться всеми возможностями сети LTE: современными технологиями звонков, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.
МегаФон установил на берегу Татарского пролива новое оборудование, которое обеспечивает голосовую связь и мобильный интернет четвертого поколения. Жителям Шебунино стали доступны звонки по технологии VoLTE для кристально чистого звука и мгновенного соединения, а также мобильный интернет 4G со средней скоростью 50 Мбит/с. Благодаря этому сельчане смогут в полной мере использовать цифровые возможности своих гаджетов, общаться с родными, а при необходимости - оперативно связаться с экстренными службами.
Село расположено в 28 км от районного центра, на берегу Татарского пролива. Названо оно в честь русского топографа Шебунина, который в XIX веке произвёл съёмку западного побережья Сахалина. В советское время тут осуществлялась добыча бурого угля и работал рыбный комбинат. В селе проживает около 630 человек, половина из них пенсионеры. Теперь люди старшего поколения смогут оперативно обращаться за медицинской помощью, не выходя из дома передавать показания ЖКХ. Учителям местной школы будет проще скачивать интересные пособия для уроков и при необходимости преподавать дистанционно, а школьникам и их родителям - комфортно пользоваться электронным журналом и цифровыми образовательными платформами.
"Цифровое развитие небольших сел, удалённых от регионального центра, имеет особое социальное значение. Несмотря на большие расстояния, отсутствие качественных дорог, а зачастую и электроснабжения, мы продолжаем работу по обеспечению таких территорий голосовой связью и мобильным интернетом. Теперь шебунинцы наравне с жителями больших городов могут оформлять необходимые документы на госуслугах, совершать покупки онлайн, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы и просто всегда быть на связи с близкими, несмотря на расстояния", - прокомментировала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.
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