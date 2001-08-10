Подростки разрисовали подъезды в Аниве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики детской школы искусств Ново-Александровска приехали в райцентр Анивского округа, чтобы раскрасить отремонтированные подъезды на ул. Кирова и Первомайской, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Юных художников попросили "добавить изюминку" обновленным домам. И они украсили стены подъездов мультяшными персонажами.

- Решили нарисовать героев, которых с детства знают и люди старшего поколения, и молодежь: Винни-Пуха, ослика Иа-Иа, удава из "48 попугаев" и других, - раскрыли замысел будущие мастера кисти.

Инициативу раскраски анивских подъездов проявил наш земляк, член молодёжного парламента Сахалинской области Александр Ким.

- Работа в подъездах кипит сейчас по всей Сахалинской области, и Анивский район не отстает. Чего только стоит подъезд в доме № 27 на Невельского? Мы решили поддержать порыв, добавить сахалинским домам ярких красок, - рассказал Александр Ким.

Через социальные сети администрации Анивского городского округа попросили жителей района предложить подъезды. И в тот же день художники приступили к воплощению своих фантазий на стенах.

В очередь на украшение встали несколько подъездов в Аниве. Рисовать в них будут по согласованию с жителями.

- Договариваться с жителями подъездов, согласовывать с ними сюжет - обязательное условие, - объяснила Кристина Ярных, художница, подарившая дому № 27 на улице Невельского яркий маяк, новый анивский пляж и сахалинскую фауну. - У меня большой опыт таких проектов, рисовала в 20 странах по всему миру. Раскрашивала детский садик в Лаосе, ресторан во Вьетнаме, кафе на Филиппинах.

Кроме эстетического эффекта, украшенные стены добавят анивским подъездам шансы победить в региональном конкурсе "Подъезд образцового содержания".

- Конкурс проводится по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, - объяснила депутат от "Единой России", председатель районного собрания Елена Швайка. - Победители конкурса смогут сделать дома еще уютнее: поменять в подъездах светильники и перила, закупить цветы.

Масштабные ремонты сахалинских подъездов - инициатива губернатора Валерия Лимаренко. По его поручению регион в ближайшие годы приведет в порядок все наши подъезды. Для этого проект "Наш двор. Наш подъезд" включен в программу главы Сахалина и Курил "Забота. Защита. Уважение"