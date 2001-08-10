С начала года сахалинцы собрали более 183 тонн отсортированных отходов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За май текущего года из сетчатых контейнеров, предназначенных для раздельного накопления, вывезли более 183 тонн отходов. Напомним, месяцем ранее было собрано около 170 тонн. Весь объём отсортированного вторсырья отправится в регионы страны для дальнейшей переработки. Работа по внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов проводится в рамках национального проекта "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Положительная динамика наблюдается в нескольких муниципальных образованиях. Так, в Долинске зафиксировано увеличение количества раздельно накопленных отходов почти на 40%, по сравнению с апрелем, а в Невельске - на 50%. Лидером по объемам таких отходов по-прежнему остается Южно-Сахалинск. Во многом потому, что в областном центре установлено наибольшее количество сетчатых контейнеров.
- Мы замечаем тенденцию роста ответственности сахалинцев к раздельному накоплению отходов как в крупных, так и в небольших муниципальных образованиях, где жители активно пользуются возможностью разделения пластика, стекла, металла и других образующихся в жилых помещениях отходов. Благодарим каждого, кто заботится о защите окружающей среды и экологии острова, и просим присоединиться к проекту всех, кто ещё не начал раздельно накапливать отходы, - рассказал заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.
Стоит отметить, в регионе организована работа образовательно-просветительского характера по популяризации раздельного накопления отходов. Представители регионального оператора регулярно проводят экологические уроки. К проекту приобщились уже сотни детей.
- Замечательно, что сахалинцы стали больше сортировать отходы, даже в небольших и отдаленных городах. Если соблюдать все правила, раздельный сбор отходов сможет привести к уменьшению объемов твердых коммунальных отходов на полигонах и повышению процента переработки. Его внедрение - важный шаг на пути к более зеленой и экологически чистой жизни, и граждане должны понимать свою весомую роль в этом процессе, - подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Напомним, на сегодняшний день к нацпроекту присоединились все 15 районов Сахалина, установлено более 1500 сетчатых контейнеров. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в этом году к раздельному накоплению отходов присоединятся Курильские острова.
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