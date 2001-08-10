Лососевая путина стартовала на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шесть рыбопромышленных предприятий Камчатского края приступили к промышленному лову тихоокеанского лосося. В краевом правительстве уверены: рыбы будет больше, чем в прошлом году, пишет ИА "Кам 24".

Согласно прогнозам, на Камчатке выловят 383 тысяч тонн лосося, из них 310 тысяч тонн горбуши, 28,3 тысячи тонны кеты, 32,8 тысяч тонн нерки, 7,4 тысяч тонн кижуча, 530 тонн чавычи и 10 тонн симы.

"В этом году камчатская путина обещает быть более успешной, чем в прошлом. Прогноз, который мы получили, составляет 380 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это лучше, чем в прошлом году, и в целом очень существенно для Камчатского края, потому что общий прогноз по Дальневосточному бассейну - 512 тысяч тонн. Большую часть уловов, не менее 80 %, традиционно составит горбуша, остальная часть приходится на другие виды лососёвых рыб", - рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Промышленный лов лососей уже стартовал в Алеутском муниципальном округе и Олюторском муниципальном районе. С 8 июня стартует промысел в Усть-Камчатском районе, с 10 июня - на реке Камчатка. С 15 июня на восточном побережье путина начинается в Карагинском районе, на западе промышленная рыбалка откроется позже - в бассейне реки Озёрная с 20 июня, в Усть-Большерецком и Соболевском районе - с 11 июля.

Режим проходных дней в Камчатском заливе определены на понедельник, вторник, на реке Камчатка - понедельник, вторник и среда.

Что касается любительского рыболовства, то заниматься им можно с 1 июня реках и озёрах, за исключением рек Паратунка и Авача. Жители Камчатского края могут оформить путёвку на региональном портале государственных услуг со скидкой. Всю необходимую информацию можно также получить на странице министерства рыбного хозяйства в разделе "Любительское рыболовство".

Объём тихоокеанских лососей установлен для 96 предприятий промышленного рыболовства, для организации любительского рыболовства на 98 участках, и для организации традиционного рыболовства для 120 общин коренных малочисленных народов на 203 участках.