Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) и добровольцы на Сахалине выполнили боевые пуски ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла" по воздушным целям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В течение нескольких недель, на полигоне "Троицкий", военнослужащие прошли полный курс обучения на современных электронных тренажёрах. За этот период военнослужащие изучили устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК "Игла", а также правила его применения.

На практических занятиях офицеры армейского корпуса ВВО и участники СВО отрабатывали со стрелками-зенитчиками действия при поиске воздушных целей визуально и с помощью технических средств, выполнили нормативы по приведению комплексов ПЗРК "Игла" в боевое положение.

По завершению учебного курса, на полигоне "Успеновский" расчёты выполнили свои первые боевые пуски ракет из ПЗРК "Игла". Тем не менее, практически все выпущенные ракеты попали точно в цель. Воздушные цели имитировали осветительные мины 120-мм миномёта "Сани". Подготовка военнослужащих была оценена на "хорошо" и "отлично".

Перед началом боевых стрельб каждый военнослужащий прошёл проверку знаний по ракетно-стрелковой подготовке и мерам безопасности.

Район проведения боевых стрельб был заранее закрыт для полётов средств авиации.