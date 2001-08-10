Проект студентов СахГУ вошёл в топ-10 на хакатоне в Нижнем Новгороде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Форум разработчиков, собравший команды из 17 вузов страны, был посвящён выработке решений для сети современных кампусов мирового уровня, которые создаются сейчас по всей России. В ходе «мозгового штурма» участники решали задачи внутреннего содержания кампуса по целому ряду направлений: образование, наука, искусство, спорт, студенческая жизнь, цифровая доступность, управление данными и так далее, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.

Об итогах своей поездки студенты рассказали в СахГУ на встрече с руководством и представителями правительства области.

– Наши студенты показали хороший результат, заняв 8-е место из 34 участников – это, на мой взгляд, очень достойный результат, – считает и. о. ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак. – Их решения по цифровизации кампуса мирового уровня мы будем сейчас дорабатывать и внедрять. Они все связаны с новыми видами услуг для удобства тех, кто будет жить в новом кампусе, будет проводить там время, учиться, заниматься наукой, спортом.

Студенты работали над системами, которые помогают в учёбе и жизни – это, например, цифровая зачётка, это сеть устройств «интернета вещей», которая позволяет отслеживать выбросы углекислого газа, температуру, влажность в помещениях, контролировать энергопотребление, тем самым снижая расходы и улучшая климат в помещениях.

– Нам помогали опытные модераторы, которые подталкивали нашу идею, общались с нами и дали очень много дельных советов, – рассказал участник хакатона < strong>Никита Долгополов. – Наша идея заключается в создании многозадачной системы по автоматизации. Например, у каждого студента и преподавателя есть какие-то опознавательные браслеты, человек входит в аудиторию, и автоматически ставится галочка, что он присутствует. Или, допустим, если преподаватель не может провести в какой-то день занятие, он просто отмечает это и указывает то время, в которое он свободен, а программа автоматически предлагает варианты проведения других занятий, свободных аудиторий. Система также отвечает за безопасность. Скажем, в случае аварии приложение на телефоне покажет вам траекторию кратчайшего пути до аварийного выхода.

Ещё один проект, над которым работала вторая команда сахалинцев, подразумевает мобильное приложение, призванное заменить студенческие билеты, обеспечить пропуск на территорию университета по QR-коду, посмотреть карту кампуса, заказать справку онлайн.

– Также нам модератор подкинул идею навигации внутри здания кампуса, но это оказалось на текущий момент трудно реализовать, – поделилась участница команды < strong>Полина Витковская. – Даже крупнейшие компании пока ещё не могут такое разработать. Но мы оставили это как концепт.

В целом на хакатоне перед ребятами стояла задача помечтать относительно того, каким будет кампус СахалинTECH и предложить своё решение. По оценке экспертов, с этой задачей они справились хорошо. Их решения найдут применение в реальной жизни. Кампус мирового уровня должен быть по-настоящему «умным» не только с точки зрения розеток, освещения, но и с точки зрения наличия информационных систем, помогающих студентам учиться, отдыхать и развиваться внутри кампуса.

– Я очень надеюсь, что ребята, которые поучаствовали в хакатоне, примут непосредственное участие в разработке программного обеспечения, приложат руку к реализации своих идей и адаптации решений, – высказал пожелание заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Сергей Коцуконь. – Мы хотим провести в июле стратегическую сессию с участием студентов и преподавателей по проектированию кампуса. У нас сейчас есть возможность доработать его концепцию, пересмотреть какие-то решения и, возможно, обдумать новые направления. Эта история не на один год, и тем молодым, которые сейчас только учатся, придётся там в будущем жить и работать, заниматься развитием науки.

Напомним, что строительство кампуса мирового уровня СахалинTech в Южно-Сахалинске начнется уже в 2023 году. Появление передового кампуса на Сахалине обогатит научный потенциал региона и приведет к повышению уровня квалификации местных специалистов.

< em>Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта «Наука и образование», который запущен по инициативе Президента В.В. Путина.