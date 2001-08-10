Новая кровля школы №3 Южно-Сахалинска готова на 80 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учреждения образования Южно-Сахалинска продолжают готовить к новому учебному году. Масштабные работы идут в школе №3 им. Героя России Сергея Ромашина. Этот объект находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Несколько раз в месяц глава города приезжает в школу с инспекционной проверкой.

В активной фазе ремонт фасада и кровли. Ранее мэр обозначил ряд поручений в части обновления здания. Так, одним из недочетов проекта было то, что он не предусматривал замену входной группы. Также замечания касались системы освещения. Все эти вопросы были приняты в работу департаментом образования города и руководством школы. Проект доработан, подрядной организацией приобретены строительные материалы.

- Очень радует, что хорошими темпами ремонтируется кровля. Ее готовность - примерно на 80 процентов. Другие работы также идут в графике. Закуплено большое количество оборудования, которое наполнит новым содержанием помещения и учебные кабинеты, - отметила Елена Федорова.

В том числе всё необходимое приобретено для оборудования в школе Центра детских инициатив - он будет включать зону для работы и медиацентр. Благодаря участию в программе "Модернизация школьных систем образования" в учреждении появится школьный интерактивный музей, кабинеты физики, химии и биологии оснастят мобильными лабораториями. Кроме того, приобретено новое оборудование для занятий НВП, для кабинета английского языка и многое другое.

Еще одним вопросом рабочей встречи стало благоустройство спортивного пространства возле школы №3. Этот вопрос также находится на контроле главы города. По просьбам горожан стадион привели в порядок, в том числе сделали систему освещения, для жителей был организован свободный проход на спортивные площадки. Также в этом году на стадионе обновлены беговые дорожки - уложено резиновое покрытие.

В этом году капитальный ремонт будет проведен в четырех образовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Кроме школы № 3 различными работами охвачены лицей №1, школа №5, гимназия №2.