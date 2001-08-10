Все 100 новых автобусов доставлены в Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сейчас транспорт проходит ряд обязательных процедур, в том числе технический осмотр, проверку работоспособности и настройку дополнительного оборудования. По мере того, как все необходимые процессы будут завершены, автобусы выйдут на городские маршруты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Таким образом, с начала года парк перевозчика АО "Транспортная компания" пополнили 100 автобусов: 85 автобусов среднего класса (МАЗ-206) и 15 большого класса (МАЗ-203). Пассажирский транспорт прибывал в областной центр партиями. Первые машины вышли на самые востребованные городские маршруты - № 3 и № 81.
На сегодняшний день на улицах Южно-Сахалинска курсируют 47 новых единиц транспорта. Как отметил директор АО "Транспортная компания" Сергей Павлов, в ближайшее время по маршруту №18 будут курсировать только новые автобусы.
- Закончилась поставка белорусской техники. Все 100 единиц, которые были намечены к приобретению, в настоящий момент находятся в парке и готовятся к выходу на маршруты. Мы отмечаем их экономичность. Водители тоже оценили новые автобусы, потому что им действительно стало намного удобнее работать, - рассказал Сергей Павлов.
Все автобусы работают на газовом топливе и соответствуют стандарту Евро-5. Машины оборудованы системами бескондукторной оплаты проезда, кондиционирования, видеонаблюдения, призванными повысить комфорт пассажиров и безопасность перевозок. Кроме того, автобусы адаптированы для маломобильной категории граждан.
Добавим, обновление подвижного состава автобусного парка состоялось в рамках реформы общественного транспорта. Она инициирована мэром Сергеем Надсадиным и поддержана губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
В ходе транспортной реформы в областном центре обновлена схема движения некоторых маршрутов, организован новый процесс работы перевозчика, созданы транспортно-пересадочные узлы и др.
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