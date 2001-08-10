Во Владивостоке успешно провели операцию 102-летней жительнице
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В КГАУЗ "Владивостокская клиническая больница №2" успешно провели операцию остеосинтеза бедренной кости титановым стержнем 102-летней жительнице приморской столицы. Пациента уже выписана для дальнейшей реабилитации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал vkb2ru.
Долгожительница поступила в "Тысячекоечную" больницу с переломом проксимального отдела бедренной кости. Как рассказал заведующий 2-травматологическим отделением Роман Костив, после такой травмы у врача есть 48 часов на оперативное вмешательство - вовремя не оказанная специализированная медпомощь может привести к гибели пожилого человека.
Операция остеосинтеза бедренной кости титановым стержнем была проведена под эпидуральной анестезией травматологом-ортопедом Игорем Матвиенко. Хирурги работали полтора часа и все прошло успешно. Пациентка выписана для дальнейшей реабилитации.
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