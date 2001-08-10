14:02, | Новости общества Сахалина и Курил
На берег в Приморье выбросило огромного дельфина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители поселка Ольга обнаружили тело большого морского жителя на берегу залива Святой Ольги. Смерть млекопитающего наступила по неизвестным причинам, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал vestiprimorye.
Опытные специалисты распознали в морском обитателе морскую свинью - разновидность дельфина.
Компетентные органы осмотрели тело. Судя по всему, его уже мертвым прибило к берегу. Дальнейшая судьба находки пока неизвестна.
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Новости общества Сахалина и Курил
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