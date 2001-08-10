Южносахалинцы проголосовали за благоустройство сквера Защитников Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице подвели итоги голосования за проекты новых общественных пространств. Из трех объектов горожане выбрали сквер Защитников Отечества, отдав за него 9591 голос. Благоустройство территории, расположенной северо-западнее пересечения ул. Горького и Пограничной, будет реализовано в следующем году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За сквер Геологов отдали голоса 2779 человек, за сквер Восточный - 3013 человек.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поблагодарил жителей за участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства по нацпроекту.

- Хочу сказать спасибо нашим неравнодушным жителям. Благодаря вам в городе появляются новые скверы, места для прогулок и отдыха с детскими и спортивными площадками, тематические скверы. Уверен, что люди, которые выбирали место для благоустройства, будут беречь обновленные пространства. Голосование дает хорошую возможность сделать город комфортнее и удобнее для жизни, - отметил Сергей Надсадин.

Напомним, всероссийское голосование проходило с 15 апреля по 31 мая в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны. Сделать свой выбор можно было на едином портале https://65.gorodsreda.ru/. Большую работу в ходе организации голосования провели волонтеры, они информировали южносахалинцев о работе онлайн-платформы, разъясняли процедуру голосования, помогали отдать свой голос за тот или иной дизайн-проект.

Благоустройство общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы администрации города. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" существенно преобразил скверы областного центра за последние годы. За несколько лет в рамках федерального проекта в областной столице новый облик получили скверы: Пограничников, Таможенников, Головнина, Невельского, Аллея энергетиков. В 2021 году за инициативу обустройства сквера Авиаторов проголосовало наибольшее число жителей. В 2022 году победителем голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" стала территория северо-западнее пересечения ул. Пуркаева и пр. Мира. В этом году этот объект получит новый облик, работы уже начались.