Движение по улице Курильская в Южно-Сахалинске перестает быть односторонним

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке ул. Курильской от пересечения с ул. Ленина до ул. Амурской (в районе ТЦ "Океан") завершаются работы по изменению организации дорожного движения. Планируется, что сегодня в течение дня на участке начнет действовать двустороннее движение - подрядная организация завершает установку дорожных знаков и переразметку. Информация будет сообщена дополнительно.

Поворот с улицы Курильской на ул. Ленина возможен только направо (в северном направлении). Также на участке предусмотрено два пешеходных перехода. Обращаем внимание, что с южной стороны улицы Курильской будет действать запрет на парковку личного автотранспорта: установлены знаки "парковка запрещена" и "работает эвакуатор". Напомним, парковочные карманы организованы с северной стороны улицы Курильской. Водителей просят учитывать эту информацию и соблюдать правила дорожного движения.

Новая схема движения позволить снизить загруженность перекрестков улицы Амурской с ул. Сахалинской, Хабаровской и Коммунистическим проспектом.

В Южно-Сахалинске приступили к реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения частного сектора в районе пер. Отдаленного (юго-западная часть областного центра). В связи с этим с 10 до 22 июня будет закрыта для движения одна полоса в восточной части ул. Железнодорожной от жилого дома №1Б до дома №1 по пер. Отдаленному. Объезд возможен по полосе встречного движения. Работы планируется выполнить в три этапа (второй - с 23.06 по 05.07; третий - с 6 по 20 июля). О дальнейших ограничениях будет сообщено дополнительно.

12 июня с 07.00 будет закрыта для движения дорога на гору Красную в районе пересечения улиц Больничной и Горького, где состоится физкультурное мероприятие кросс-кантри велогонки "Россия, вперед!". Ограничения снимут по окончании мероприятия.

Продолжается ремонт улично-дорожной сети. В связи с этим в некоторых районах города действуют ограничения движения транспорта.

Сегодня планируется устройство приподнятого пешеходного перехода по ул. Физкультурной на участке от ул. Поповича до пр. Победы. Также специалисты проведут регулировку высотного положения колодцев на ул. Тихоокеанской в районе ул. Академической.

Текущий ремонт УДС продолжается на улице Детской в районе входа в городской парк. Ориентировочно работы продлятся до конца июня. Полного перекрытия не планируется. Движение будет осуществляться по полосам. Ограничения для движения проезда будут вводиться лишь на время асфальтирования дорожного полотна, о чем будет сообщено дополнительно.

Также действуют ограничения движения на внутриквартальном проезде в районе здания пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ "Коралл") Здесь продолжаются работы по восстановлению благоустройства.

До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной.

По информации управления автомобильных дорог Сахалинской области, на повороте на Охотскую трассу продолжаются ремонтные работы. Проезд возможен.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

К уборке дорог и тротуаров сегодня днем привлечены 87 единиц техники и 126 рабочих.