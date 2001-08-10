Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые за три года на Сахалине обнаружен трихинеллез в пробах патологического материала от двух туш медведей, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.



Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании проб от двух туш медведей, отстреленных в Макаровском и в Корсаковском районах Сахалинской области, выявлены личинки трихинелл.



Исследования проводились по обращению охотников.



В результате проведенных исследований в мясе 5-летнего и 15-летнего медведей выявлены личинки трихинелл в неживом виде.



Это первое обнаружение лабораторией Россельхознадзора трихинеллёза в мясе медведя за последние четыре года. До этого подобные выявления были установлены на Сахалине в 2020 году.



После получения результатов исследования информация о выявлении внесена в государственную информационную систему «Веста». Кроме того, сведения поступили в территориальное управление Россельхознадзора, Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.



Мясо добытого медведя подлежит обязательной ветеринарной экспертизе на выявление зараженности трихинеллезом.



Справочно: трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание, которое может протекать как в легких и стертых формах, так и в очень тяжелых, заканчивающихся, если это заболевание своевременно не диагностировать и не пролечить, смертельным исходом от миокардита или поражения легких. Личинки трихинелл в мышечной ткани животного отличаются особой устойчивостью, и ни проварка, ни прожарка, ни копчение, ни соление в полной мере от них мясопродукты не освобождают.



Восприимчивость людей к трихинеллезу очень велика. Для того чтобы получить тяжелое заболевание, достаточно съесть 10-15 граммов трихинеллезного мяса.



При получении положительного результата на трихинеллез, туши животных подлежат утилизации, их категорически запрещено использовать в пищу.