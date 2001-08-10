Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июня 2023
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09:36, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке продают "волшебный камень" за 836 тысяч рублей

На Камчатке продают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Волшебный" камень, который является мощным талисманом, продают на Камчатке за 836 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на сайте "Авито", сообщает ТК "41 РЕГИОН".

"Камень "охот" приносит изобилие, радость и любовь. Очень мощный талисман", - говорится в тексте объявления.

Отмечается, что камень новый. О других свойствах изделия не говорится. Желающих приобрести автор объявления просит писать в сообщениях на "Авито".

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