"Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали на фронт крупную партию спецтехники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С апреля помощь от фонда "Наша Правда" и "Единой России" получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ.

Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

"Всего фонд "Наша правда" закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке "Единой России" и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации", - отметил генеральный директор Фонда "Наша Правда" Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 - антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

"Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы - всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до "передка", - рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности "Единая Россия" с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

"Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров - фонда "Наша Правда", который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое", - отметил Александр Сидякин.

Напомним, 18 апреля "Единая Россия" подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив "Наша Правда". Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров "Единой России", гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также "Единая Россия" и "Наша Правда" передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы - от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров "Единой России", где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.

- С самого начала специальной военной операции наши воины на передовой получают помощь от земляков, - отметил депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин. Сахалинцы и курильчане сразу поддержали проект "Сопричастность", который предложил запустить секретарь регионального отделения Партии, губернатор Сахалинской Валерий Лимаренко. Проект объединяет островитян, которые хотят помочь нашим бойцам, каждый - как может, по велению сердца. Так, при поддержке бизнес-сообщества приобретается транспорт и военное снаряжение, серебряные волонтеры вяжут маскировочные сети и теплые носки, дошкольники отправляют бойцам открытки и рисунки, волонтеры-медики преподают тактическую медицину для мобилизованных. В марте был запущен канал адресной полевой почты, и теперь бойцы могут получать посылки от своей семьи. На сегодня на Донбасс с Сахалина отправлено почти 400 тонн необходимых грузов - продуктов, медикаментов, средств гигиены, экипировки. Мы приближаем победу вместе, и эта работа не прекращается ни на минуту.