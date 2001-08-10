В Сахалинской области установлен рекорд по авиаперелетам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

109 тысяч пассажиров воспользовались внутриобластными авиамаршрутами в 2022 году. Это исторический максимум для Сахалина и Курил. Об этом рассказал губернатор Валерий Лимаренко в ходе отчёта о деятельности регионального правительства, пишет astv.ru.

В прошлом году в регионе ввели новые внутриобластные маршруты. Самолёты "Тайги" полетели из Южно-Сахалинска в Смирных и Поронайск. А на Курильском направлении в пиковый сезон вводили дополнительные рейсы. Все это позволило значительно увеличить пассажиропоток.

- Как и в предыдущие годы, вопросам транспортного сообщения, авиационного в частности, мы продолжает уделять особое внимание, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - В этом году мы также позаботились о том, чтобы и жители региона, и туристы смогли добраться до островов в летнее время. Авиакомпания "Аврора" в июле-августе увеличит частоту полётов в Курильск до 14 раз в неделю. В Южно-Курильск планируется до 10 раз в неделю. Что касается московского направления. Уже добавился рейс "Аэрофлота". Сейчас самолеты летают два раза в день, а с 4 июля будут три раза, причём каждый день. Особо отмечу, если потребуется - будем увеличивать число рейсов на всех необходимых направлениях.

В 2022 году в регионе продолжили развивать и аэропортовую инфраструктуру. Была сдана новая взлётно-посадочная полоса в Охе. Сейчас продолжается строительство взлётно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске. Сдача планируется в 2024 году. В августе этого года ожидается сдача аэровокзального комплекса в областном центре.

- Невозможно не отметить положительной динамики в вопросах транспортного сообщения, - прокомментировал депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. - Новый аэропорт в Южно-Сахалинске позволит принимать пять миллионов пассажиров в год, это большой задел, поскольку в регионе активно развивается туризм. А новая взлётно-посадочная полоса открывает перспективы для новых инвестиций. Регион много лет ждал реализации этого проекта и вот уже в следующем году ВПП будет готова. Мы активно взаимодействуем с правительством региона и удовлетворены его работой.

- Несомненно, большой успех достигнут в наращивании транспортных мощностей на морской линии с Курилами, куда вышли два новых теплохода, - отметил депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. - И авиационное сообщение получило развитие. Значительно меньше жалоб от жителей стало ко мне как к депутату. Вот, например, Шахтёрск Углегорского района связали регулярным авиасообщением с Хабаровском и Южно-Сахалинском.

Также Валерий Лимаренко отметил в отчёте, что железная дорога уже стала частью городского общественного транспорта. В Дальнем и на железнодорожном вокзале появились транспортно-пересадочные узлы. По одному билету можно воспользоваться услугами как рельсобуса, так и автобуса. Время в пути до центра города составляет восемь минут, вместо 40 минут на автобусе. Продолжится строительство новых транспортно-пересадочных узлов в границах Южно-Сахалинской агломерации и развитие сопутствующей инфраструктуры и сервиса.

В регионе приступили к обновлению парка муниципальных автобусов. Всего до конца года планируется приобрести 230 единиц. В Южно-Сахалинск уже поступили 100 автобусов. Ещё 25 будут приобретены для Анивы, Корсакова, Долинска, Холмска и Невельска. Затем, такие же автобусы будут закуплены для средней и северной частей острова. На межмуниципальные пригородные маршруты приобретены 54 автобуса. А на более отдаленные междугородние расстояния вышли 26 новых комфортабельных автобусов. Подавляющее большинство новых автобусов работает на газомоторном топливе. Они более экологичны и экономичны в эксплуатации. Кроме того, они приспособлены для перевозки маломобильных граждан.

Масштабные работы проведены в сфере дорожного строительства. В 2022 году на федеральной трассе Южно-Сахалинск-Оха заасфальтировано более 58 километров. Капитально отремонтирован участок в селе Новосибирское на западном побережье острова. Полностью заасфальтирована дорога Долинск-Быков. В Южно-Сахалинске проведен капитальный ремонт северо-западного объезда - более шести км, завершены работы на улицах Авиационной и Украинской.

В этом году на трассе Южно-Сахалинск - Оха будут устранены грунтовые разрывы общей протяжённостью более 17 километров. На трассе Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск ликвидируют почти 14 километров грунтовых разрывов на участке Невельск - Холмск (Невельск - Заветы Ильича и Люблино - Правда), построят новый мост через ручей в селе Пензенское, начнут ремонтные работы на участке от Холмска до Яблочного. Также начнётся строительство западного объезда Южно-Сахалинска протяжённостью более 23 км. Первый пусковой комплекс (Троицкое - Дальнее) протяжённостью более восьми км планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Также специалисты приступят к строительству участка улицы Горького протяжённостью 2,2 км от улицы Больничной на юг.