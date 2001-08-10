Ветеран Великой Отечественной войны южносахалинец Леонтий Браславский отмечает 98-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня для Леонтия Иоелевича памятные песни, в том числе фронтовые, сыграл во дворе его дома военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона. Кавалера ордена Отечественной войны 2-й степени, награжденного медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и другими юбилейными медалями, пришли поздравить представители многих официальных структур и организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

От имени мэра Южно-Сахалинска и коллектива всей администрации Леонтия Браславского поздравили сотрудники департамента внутренней политики, пожелав крепкого здоровья, тепла и заботы родных и близких.

От коллектива городской думы Южно-Сахалинска и себя лично именинника чествовал депутат Николай Артеменко, поблагодарив за вклад в развитие города и региона.

- Таких свидетелей истории осталось очень мало, мы должны их чтить, передавать память, знания о них молодому поколению. Они - живой пример той стойкости, которую наш народ проявил в годы Великой Отечественной войны, - отметил Николай Артёменко.

Также пожелать здоровья и вручить подарки Леонтию Иоелевичу приехали представители 68-го армейского корпуса, народно-патриотического объединения «Родина», городского совета ветеранов, отделения «Российского союза ветеранов» и регионального отделения «Бессмертный полк России», Сахалинской таможни и бывшие коллеги из Сахалинского центра стандартизации и метрологии.

В свою очередь, Леонтий Иоелевич поблагодарил всех участников поздравления, личный состав оркестра, командование за проявленную заботу и исполненное для него музыкальное поздравление, выразил слова благодарности всем тем, кто сегодня пришел ее поздравить.

Леонтий Иоелевич родом из Полтавы. После 9 класса средней школы осенью 1941 года вместе с матерью эвакуировался в Акмолинскую область Казахской СССР. Закончив школу, работал в колхозе счетоводом. В январе 1943 года был призван в РККА и направлен в 86-й стрелковый полк. Окончив школу радистов, продолжил службу в радиодивизионе ОСНАЗ, затем - в дивизионе специальной службы НКВД. После войны учился в Московском училище войск МВД, затем - в Саратовском училище войск МГБ. Член ВКПб с 1949 года. Закончил военную службу в должности дежурного по связи войсковой части 03104, дислоцировавшейся в Южно-Сахалинске.

С 1977 года трудился в ФГУ «Сахалинский ЦСМ». В круг его обязанностей входила поверка и ремонт средств измерения и электроэнергетики. Только в 2020 году, в свои 95 лет, фронтовик ушел на заслуженный отдых.