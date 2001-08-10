На Сахалине таксист обнаружил забытый клиенткой кошелек и потратил 20 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась за помощью 21-летняя местная жительница, у нее был похищен кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила 20 тысяч 300 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Кошелек исчез после того, как гражданка воспользовалась услугами такси.

При последовавшем разбирательстве полицейские установили, что девушка действительно оставила кошелек в машине такси, которым в тот момент управлял 51-летний местный житель. Водитель позже нашел его на сиденье, но, обнаружив крупную сумму, решил его не возвращать законной владелице, а истратить по своему усмотрению. Сам кошелек впоследствии был изъят сотрудниками полиции.

Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в». ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.