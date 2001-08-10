Проект благоустройства парка Дальний претендует на федеральное финансирование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект благоустройства парка Дальний (первый этап) будет представлен на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За него проголосовало наибольшее число жителей Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, голосование по выбору территории проходило с 2 по 5 июня на портале Госуслуг. В нем приняли участие более 1500 человек. Южносахалинцы выбирали среди трех проектов: парк Дальний, сквер Геологов и сквер Тойохара. Наибольшее количество голосов от горожан получил проект реализации парка Дальний.
Теперь от южносахалинцев ждут предложения по наполнению общественной территории. Анкетирование пройдет с 9 по 13 июня на официальном сайте администрации города. О старте опроса будет сообщено дополнительно. Также к работе по сбору мнений южносахалинцев будут привлечены волонтеры.
- Решающую победу одержал проект парк Дальний. Это говорит о том, что горожане сегодня заинтересованы в новых, больших локациях для отдыха. В анкете жители города смогут отразить свои предложения по досугу, предпочтения по семейному отдыху, занятиям, какие развлечения им бы хотелось видеть на территории парка зимой и летом, - отметила директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.
Проект первой очереди включает благоустройство существующего искусственного озера и прилегающей территории. В частности, запланировано обустройство зон для отдыха на воде, пешеходных дорожек, нескольких точек общественного питания и т.п. Зимой водоем планируется использовать в качестве площадки для катания на коньках.
В целом, концепция развития парка Дальний разделена на четыре этапа и предполагает функциональное зонирование территории, учитывая всесезонность. Здесь запланировано размещение сети пешеходных и велосипедных маршрутов, строительство детских и спортивных площадок, пунктов общественного питания, тематических пространств таких, как экопарк, кинотеатр под открытым небом, зоны барбекю, парка цветов и другие.
Добавим, в этом году федеральное финансирование в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благодаря активной поддержке и вовлеченности южносахалинцев получил проект реконструкции северной части набережной реки Рогатки.
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