Тихоокеанское
информационное агентство
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14:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Юные сахалинцы отметили Пушкинский день в областной научной библиотеке

Юные сахалинцы отметили Пушкинский день в областной научной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическую площадку "Пушкинский день в России" организовали специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 6 июня. Участниками встречи стали воспитанники Троицкого детского дома, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Разбившись на две команды, ребята приняли участие в викторине по сказкам Пушкина. Они охотно отвечали на каверзные вопросы, угадывали из какой сказки были зачитанные строчки, а также продолжали сказки, начало которых озвучивали ведущие. Кроме того, ребята узнали о любимых развлечениях писателя, среди которых была игра в шарады. Участники умело справились с заданием составить как можно больше рифм к слову, а также быстро собрали мозаику и отгадали, к какой сказке относится получившаяся иллюстрация.

В завершение встречи ребята получили ценные призы от сотрудников Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

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