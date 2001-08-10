Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заявки ждут от всех желающих - любителей активного отдыха и путешествий - до 30 сентября. В случае участия жителям областного центра необходимо сообщить об этом в департамент культуры и туризма по номеру телефона: 312-703 доб. 2 или по электронной почте.

Одно из требований - путешествие должно быть совершено только на территории субъектов Дальнего Востока. Продолжительность видео не должна превышать 10 минут. Подача заявки - только через личный кабинет сайта конкурса.

Также необходимо за 10 рабочих дней сообщить о маршруте в территориальный орган МЧС России. Информация о согласовании передвижения и справка от маршрутно-квалификационной комиссии прикладывается участником конкурса в личном кабинете конкурсного сайта.

Всероссийский конкурс нацелен на популяризацию путешествий по Дальнему Востоку среди жителей страны. Члены жюри конкурса выберут лучшие работы в четырех номинациях. Узнать подробности о конкурсе, а также подать заявку на участие можно на сайте.

Всероссийский конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.