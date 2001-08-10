Военнослужащие на Сахалине осваивают оказание первой медицинской помощи в экстремальных условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами на Сахалине проходят занятия по тактической медицине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Троицкий», где проходят подготовку военнослужащие ВВО и добровольцы, волонтёры совместно с медицинскими специалистами помогают бойцам освоить методику оказания первой медицинской помощи.
На специально подготовленной площадке обучающиеся отрабатывают наложение кровоостанавливающих жгутов, способы эвакуации под огнём «противника», проведение лекарственной экстренной терапии.
Помимо этого, инструкторы рассказывают об обязательном составе медицинского подсумка, грамотном его расположении. Отдельными темами занятий является применение подручных средств для оказания медицинской помощи.
Занятия проходят по принципу соревнования между военнослужащими, в ходе которых необходимо подползти к условно раненному бойцу, наложить жгут, и оттащить «пострадавшего» с опасного участка в укрытие.
Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. То есть, кроме базовых навыков и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации под огнём «противника».
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