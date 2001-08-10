В Смирныховском районе приступили к реконструкции системы водоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Онор идут активные подготовительные работы перед началом реконструкции водозаборных скважин. В настоящее время на объекте обустраивают временные площадки и городки, осуществляется доставка техники к месту работ, ведется закупка и поставка материалов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- Это большой объект, который включает в себя установку станции водоподготовки и водоочистки, а также предусматривает прокладку 10 км сетей водоснабжения, бурение двух новых скважин и обустройство существующей, - рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.

Завершить работы по реконструкции планируют к ноябрю 2024 года. Объект позволит обеспечить качественной водой более 900 человек. Подрядчиком выступает ООО "Тенза".

Стоимость объекта составляет более 320 млн рублей. Финансирование осуществляется благодаря федеральному проекту "Чистая вода", который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Он направлен на решение задач, поставленных Указом Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", по обеспечению граждан России качественной питьевой водой.

На сегодняшний день доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 87,7%. В 2022 году на эти цели в рамках федерального проекта "Чистая вода" и одноименной региональной программы было направлено 830 миллионов рублей. В текущем году финансирование составит 1,9 миллиарда рублей.