Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2023
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12:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня, 6 июня, около ТЦ "Янтарь" в Южно-Сахалинске будут продавать свежую камбалу

Сегодня, 6 июня, около ТЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля с 16.30 до 19.00 будет осуществляться южнее дома №26 по ул. Пограничной (в районе ТЦ "Янтарь"). Цена за килограмм - 87 руб, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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