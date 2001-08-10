Южно-Сахалинские военнослужащие приняли присягу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первые военнослужащие, призванные в ряды вооруженных сил России в рамках весеннего призыва, приняли присягу в Южно-Сахалинске. Торжественное мероприятие состоялось в войсковой части №35390. Солдаты поклялись на верность своему Отечеству - Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий обязанности командира войсковой части Евгений Назаров и вице-мэр города Дмитрий Хайбриев. Солдатам пожелали оставаться достойными гражданами своей страны.

По окончании мероприятия с ребятами пообщались родные, которые также были приглашены на присягу.