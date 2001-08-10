Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неделя здоровья детей проходит в Южно-Сахалинске. Стартовала она с образовательного семинара, посвященного травматизму. Мероприятие прошло накануне в городской школе №30. Об актуальной в период летних каникул теме собравшимся рассказала психолог Центра общественного здоровья Мария Горина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня мы посетили отряд Юнармии. Рассказали ребятам, как вести себя на улице, как защититься от ушибов и переломов, а также оказать первую помощь в случае травмирования, - отметила психолог.

Центр общественного здоровья совместно с региональным штабом Юнармии запустили проект "Здоровый патриот", в рамках которого проводятся мероприятия различного формата. Это квесты, встречи, лекции, викторины и пр.

Мероприятия, посвященные Неделе здоровья детей, будут проходить в областном центре до 11 июня включительно.