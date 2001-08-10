С начала года в новые квартиры по программе переселения переехали 75 южносахалинских семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается работа по переселению горожан из ветхого и аварийного жилья. Недавно ключи от квартиры на ул. Советской получила южносахалинка Ирина Елькина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ранее Ирина Александровна жила в двухэтажном доме на ул. Матросова, который был признан аварийным. Новая квартира располагается в планировочном районе Ново-Александровск. В ней сделан ремонт, установлена сантехника, электрическая плита, межкомнатные двери, остеклена лоджия. По словам южносахалинки, район понравился сразу — он тихий и в шаговой доступности, есть все необходимое. Во дворе находится детская площадка, рядом детский сад и школа, продуктовые магазины.
- Квартира по сравнению с предыдущей намного лучше. Сам процесс оформления документов произошел очень быстро, - отметила Ирина Елькина. - Сейчас планируем переезд. Нужно купить новую мебель, обустроить гостиную-кухню, сделать спальню - это займет время.
Переселение граждан, проживающих в аварийных домах, осуществляется несколькими способами. В дома, построенные по муниципальным контрактам, в приобретаемые квартиры у застройщиков, также предусмотрено переселение в пустующий муниципальный жилой фонд после проведения в нем ремонта.
В этом году в планах муниципалитета расселить 7 140 квадратных метров жилья. Новоселье отпразднуют как минимум 154 семьи. На сегодняшний день расселено 3 610,5 квадратных метров. В новые квартиры переехали 75 семей.
Работа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья - одно из приоритетных направлений администрации города и мэра Сергея Надсадина. Программа реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона.
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