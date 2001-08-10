Юных сахалинцев научили делать кормушки из пластиковых бутылок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты АО "Управление по обращению с отходами" провели мастер-класс для детей по изготовлению кормушек из использованных пластиковых бутылок. Мероприятие приурочили к Всероссийскому дню эколога и Всемирному дню окружающей среды, которые по традиции отмечаются 5 июня, рассказали ТИА "Острова" в "Управлении по обращению с отходами".
- Мастер-класс был организован не только для рассказа об экологических проблемах и необходимости повторного использования материалов, но и для того, чтобы показать практические методы применения этих знаний в повседневной жизни. Чтобы подрастающее поколение понимало важность сохранения природных ресурсов, необходимо с малых лет детей заинтересовывать, прививать аккуратное отношение к природе и разумное потребление, - рассказал заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.
В ходе мероприятия ребята узнали, что изготовление кормушек из пластиковых бутылок - хороший способ сохранения ресурсов, поскольку он позволяет повторно их использовать и предотвращает скопление и захоронение пластика на полигонах. Дети также получили новые идеи, которые помогут им создавать простые и полезные предметы.
- Дома мы собираем в отдельный пакет пластиковые бутылки, чтобы выбросить потом в синий сетчатый контейнер. Оказывается, из таких бутылок можно столько всего полезного сделать, например, кормушки для птиц, и к тому же, это так легко. Зимой мы с мамой обязательно наделаем такие же кормушки и отнесём в парк, в лес и повесим под окном, - поделилась участница мастер-класса Кира.
С помощью мастер-класса по вторичному использованию отходов, специалисты регоператора надеются повысить уровень осведомленности детей в вопросах экологии, а также объяснить связь между окружающей природой и повседневной жизнью.
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