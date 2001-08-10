"Единая Россия" с партнёрами запустили информационный проект "Газ в каждый дом"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия", "Газпром межрегионгаз" и издание "Московский комсомолец" запустили информационный проект "Газ в каждый дом". На онлайн-ресурсе издания будут размещаться комментарии экспертов, новости, статьи и полезная информация по социальной догазификации.

- Задача проекта - дополнительное информирование граждан, - отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки во Владимирскую область. - Важно, чтобы люди могли узнать, как подать заявку в программу, насколько эта процедура сегодня удобна и проста, какие категории граждан попадают под меры соцподдержки при социальной догазификации.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов подчеркнул, что информирование людей о возможности догазификации домов - важная часть успеха реализации программы.

- Важно быстро отвечать на вопросы существующих и будущих пользователей, - отметил он. - На это и направлен наш совместный проект "Газ в каждый дом". Его цель - доступно и просто рассказывать, как проходит догазификация в России. Она именно так и реализуется - доступно и просто.

Кроме того, участники Всероссийского совещания обсудили реализацию программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021-2025 годы, динамику догазификации и развитие газовой инфраструктуры в регионах.

Ранее Андрей Турчак вместе с секретарём реготделения партии, губернатором области Александром Авдеевым и Сергеем Густовым приняли участие в вводе в эксплуатацию газопровода до села Барское Городище Суздальского района. В селе 75 домовладений. Построенные газораспределительные сети позволят подключить к газу 39 домов. К концу этого года планируется построить ещё один газопровод и газифицировать всё село.

Напомним, в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации, распространив их на всю страну и стандартизировав стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе "Единой России" возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе "Единой России" социальную догазификацию распространили на домовладения с несколькими квартирами и на социальные объекты.

В сентябре 2022 года "Единая Россия" дала старт работе совместных с "Газпром межрегионгаз" консультационных центров по социальной газификации. Они открыты на базе общественных приемных партии и штабов общественной поддержки "Единой России".

Газификация Сахалина и Курил ускоряется. По поручению губернатора Валерия Лимаренко торговые предприятия скоординированы с банками по вопросу предоставления газового оборудования в кредит без похода человека в банк.

Сейчас к программе подключились два магазина, в которых реализуют оборудование для газификации объектов, и четыре банка. Приобрести все необходимое без лишних хлопот можно в Южно-Сахалинске: магазин "Газлайн" (Амурская, 96), "Все для газа" (Отдаленная 57а). Работа с торговыми точками в других муниципалитетах будет продолжена.

Есть конкретные результаты газификации юга Сахалина. Сегодня в Анивском районе голубое топливо используют более 600 домовладений и до конца года планируется подключить не менее 50 домов. В районе по вопросам догазификации создан штаб волонтеров. Активисты помогают заполнить и направить Единому региональному оператору газификации все необходимые документы.

В Сахалинской области оказываются беспрецедентные меры поддержки тем, кто решил подключить свой дом к экологически чистому топливу. Жителям региона возмещают до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему газа - устройство внутридомовой системы газоснабжения, фасадные газопроводы, монтаж оборудования. Право на эту меру поддержки имеют все сахалинцы.

Помимо этого, в трех городских округах льготным категориям граждан компенсируют часть затрат на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования. Сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей в Южно-Сахалинске и Анивском районе, 60 тысяч рублей - в Корсаковском.

- Думаю, что эти меры позволят еще большему числу жителей нашего региона подключить свои дома к газу, - сказал депутат Сахалинской областной Думы Дмитрий Вдовин. - В конечном счете это существенная экономия семейных бюджетов на отоплении, что в нашем северном регионе сложно переоценить. К тому же никаких проблем с экологией и чистый воздух. Люди, которые жили в отапливаемых углем районах, меня хорошо понимают.