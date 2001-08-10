Во Владимировке более двухсот домов уже получили газ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице растет число жителей частного сектора, подключивших дома к газу. Главный ожидаемый плюс перехода на голубое топливо - значительное снижение расходов на обеспечение домов теплом, отмечают горожане, которые ранее отапливали дома электричеством.
Житель Южно-Сахалинска Александр Кульпа подключил свой дом по ул. М.А. Федотова к газу около месяца назад и уверен, что в скором времени оценит в полной мере все преимущества.
- Я достаточно долго ждал газификации, уверен, это принесет мне существенную экономию. Знаю, что голубое топливо есть у многих соседей, знакомых, и все отмечают, что это выгодно, активно оформляют документы и подключаются, - прокомментировал Александр Кульпа.
Газификация Южно-Сахалинска является одним из ключевых направлений работы администрации города и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии "Единая Россия" "Зеленая экономика". На сегодняшний день в разных районах городского округа газифицировано 4818 домовладений и 5816 квартир. Эта работа продолжается.
В Хомутово, Октябрьском и Лиственничном к газу подключено порядка 1400 домов. Также заявки на газификацию активно подают жители Владимировки. На голубое топливо в этом районе перешли уже более 220 абонентов. Напомним, масштабная газификация Владимировки стартовала в августе прошлого года. Перечень частных домовладений для подключения размещен на официальном сайте администрации города.
Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО "Газпром Газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратиться за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.
Подчеркнем, одним из основных этапов газификации является подготовка домовладения к приёму газа (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме). Жителям, которые в 2022-2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа.
Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Кроме того, получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.
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