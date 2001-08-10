Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2023
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На 10 дней отключат горячую воду в некоторых домах Южно-Сахалинска
16:58, | Новости общества Сахалина и Курил

На 10 дней отключат горячую воду в некоторых домах Южно-Сахалинска

На 10 дней отключат горячую воду в некоторых домах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячей воды не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска с 7 по 16 июня.

Горячее водоснабжение ограничат в связи с работами по врезке в существующие сети наружной тепловой сети объекта "Газовая водогрейная котельная "Южная".

Подача услуги будет ограничена по следующим адресам:

- ул.Больничная, 2, 2 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- ул.Комсольская 373, 373 А, Б, В.

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