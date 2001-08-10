Тихоокеанское
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16:41, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прошел этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

На Сахалине прошел этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году этапе приняло участие 50 человек из муниципальных образований области.

Победители регионального этапа дистанционно будут отстаивать честь Сахалинской области на федеральном этапе.

Организаторы мероприятия - министерство социальной защиты Сахалинской области, ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области" при социальном партнёрстве с АНО ДО Учебный центр "Активное образование".

Координатор проекта "Старшее поколение" Елена Столярова приняла участие в открытии и пожелала удачи в прохождении тестов и выполнении заданий. А организаторам мероприятия вручила Благодарственные письма и поблагодарила за вклад, который вносят в развитие компьютерных навыков среди представителей старшего поколения на территории всей области.

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