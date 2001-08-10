На Сахалине прошел этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году этапе приняло участие 50 человек из муниципальных образований области.

Победители регионального этапа дистанционно будут отстаивать честь Сахалинской области на федеральном этапе.

Организаторы мероприятия - министерство социальной защиты Сахалинской области, ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области" при социальном партнёрстве с АНО ДО Учебный центр "Активное образование".

Координатор проекта "Старшее поколение" Елена Столярова приняла участие в открытии и пожелала удачи в прохождении тестов и выполнении заданий. А организаторам мероприятия вручила Благодарственные письма и поблагодарила за вклад, который вносят в развитие компьютерных навыков среди представителей старшего поколения на территории всей области.