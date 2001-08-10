В Поронайском районе продолжаются работы по содержанию грунтовых дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мае стартовали работы по содержанию автомобильных дорог. Текущее содержание грунтовых дорог обеспечивают Поронайское ДРСУ, МУП "ПКК-1" и МУП "Управдом". Для обеспечения нормативного состояния грунтового покрытия подрядные организации проводят несколько видов дорожных работ: профилирование, исправление профиля с добавление нового материала на проезжей части грунтовых дорог.

Дорожники провели грейдерование дорог между сёлами Гастелло и Леонидово, дороги на о. Северный. Аналогичные работы по грейдированию затронули дорогу регионального значения, соединяющую пгт Вахрушев и с. Восток. На прошлой неделе выполнено профилирование улиц Фрунзе и Московская. В первой половине июня дорожники проведут работы по содержанию всех грунтовых дорог района.