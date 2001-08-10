Тихоокеанское
информационное агентство
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16:06, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске передали Ордена Мужества родным погибших военнослужащих

В Южно-Сахалинске передали Ордена Мужества родным погибших военнослужащих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В военном комиссариате города Южно-Сахалинск семьям четверых погибших военнослужащих передали Ордена Мужества, которыми участники специальной военной операции награждены посмертно. Высшие правительственные награды получили матери, отцы, жены героев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены (посмертно) ефрейтор Юрий Кравченко, старший сержант Алексей Огнев, рядовые Иван Болдырев и Виктор Маслов. Награды передали близким 2 июня в военном комиссариате города Южно-Сахалинск.

Военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров обратился к родным со словами поддержки, отметив, что подвиг погибших и светлая память о них навсегда останутся в сердцах близких, сослуживцев и южносахалинцев. Семьям погибшим оказывается вся необходимая помощь.

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