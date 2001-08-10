Администрацию Южно-Сахалинска через суд заставили выдать многодетной семье землю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой города Южно-Сахалинска по обращению многодетной семьи проведена проверка исполнения органом местного самоуправления обязанности по обеспечению семей, имеющих трех и более детей, земельными участками, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что заявители с 2019 года включены в реестр граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность. Однако до настоящего времени земельным участком не обеспечены. По данному факту прокурор города Южно-Сахалинска обратился в суд с иском о признании бездействия администрации г. Южно-Сахалинска незаконным, возложении обязанности принять меры к образованию земельного участка и его предоставлению многодетной семье.

Решением Южно-Сахалинского городского суда от 03.11.2022 в удовлетворении исковых требований отказано. Судебный акт оспорен в апелляционном порядке. Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор акцентировал внимание судебной коллегии на длительность бездействия муниципалитета (более 2-х лет), что повлекло нарушение прав многодетной семьи на получение меры социальной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий.

Установлено, что несмотря на оказание соответствующей финансовой поддержки, работа по формированию земельных участков должным образом не проводится. В результате наступательной позиции Сахалинский областной суд 25.04.2023 отменил решение суда первой инстанции, приняв по делу новое решение об удовлетворении административного искового заявления в полном объеме.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.