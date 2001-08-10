Сахалинским школьникам рассказали, как правильно поступать с пластиковыми отходами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды, состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 5 мая. Участниками мероприятия стали воспитанники Кадетской школы Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Специалист библиотеки Екатерина Попова рассказала об истории Дня охраны окружающей среды, а также о том, что 2023 год проходит под девизом «Бой пластиковому загрязнению».

Сперва ребята познакомились с книжной выставкой «Человек и экология». На ней были представлены издания о флоре и фауне Сахалинской области, а также книги о растениях и животных, находящихся на грани исчезновения. Кроме того, в фойе библиотеки школьникам показали ящик для пластиковых крышек. Их сдают в Детский технопарк «Кванториум», где пластику дают вторую жизнь.

С лекцией «Борьба с пластиковым загрязнением» выступила руководитель экологического центра «Родник» Александра Зацаринная. Она рассказала о вовлечении молодежи в природоохранные и экологические проекты. Юные слушатели также узнали о Большом мусорном пятне – самой большой «стихийной» свалке в мире, расположенной в Тихом океане. Неравнодушными ребят оставили и реальные фотографии других мест, в том числе Сахалина, загрязненных отходами. Также Александра рассказала ребятам о том, чем опасен пластик. В ходе лекции воспитанники кадетской школы узнали, что пластик распадается на микропластик. Это опасно тем, что его частицы поглощают морские обитатели, птицы и даже люди. К тому же, частицы микропластика ускоряют глобальное потепление, что приводит к повышению уровня мирового океана.

Спикер подчеркнула необходимость менять сознание – делать его экологичным. Относиться к отходам, как к своей ответственности. А также привела примеры того, какой вклад может внести каждый человек в сохранение окружающей среды и экономию ресурсов планеты.