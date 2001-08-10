В Восточном военном округе сформировано около 100 учебных подразделений для обучения молодого пополнения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе для организации встречи, размещения и ввода в строй призывников сформированы около 100 учебных подразделений молодого пополнения. Их возглавили лучшие офицеры - командиры и методисты. Также в их состав вошли наиболее подготовленные сержанты, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе ВВО.

Перед отправкой в войска каждый призывник проходит медицинскую комиссию, обеспечивается комплектом военной формы одежды, комплектом средств личной гигиены, продовольственным пайком на путь следования и банковской картой для получения денежного довольствия на период прохождения военной службы.

Стоит отметить, что все граждане, призванные в ходе весеннего призыва 2023 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.