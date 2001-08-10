125 вывесок в Южно-Сахалинске уже приведены в соответствие с дизайн-кодом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На улицах областной столицы все чаще можно увидеть информационные вывески, разработанные в соответствии с требованиями дизайн-кода. К обновлению внешнего облика города активно присоединяются предприниматели, рассказали ТИА "Остртова" в городской администрации.
Дизайн-код - свод правил, который позволяет сформировать стилистически единую, комфортную городскую среду. С прошлого года в областном центре действует собственный порядок оформления вывесок, фасадов, входных групп и т.п.
Напомним, дизайн-код разработан по поручению главы областного центра Сергея Надсадина. Работу с предпринимателями и владельцами зданий ведут специалисты администрации Южно-Сахалинска.
Так, в департамент архитектуры и градостроительства для согласования вывески одного из торговых объектов обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей фруктами и овощами.
Владелец торговой точки по ул. Пуркаева Рамиль Зейналов отмечает, что новая вывеска, установленная в соответствии с правилами дизайн-кода, украсила фасад. Он обратился в мэрию, вся процедура оформления и согласования прошла быстро.
- Считаю, что так, конечно, мой объект выглядит гораздо красивее. Будет здорово, если другие предприниматели присоединятся к инициативе и рекламные конструкции будут упорядочены, - считает индивидуальный предприниматель.
В настоящий момент в областном центре установлено около 125 вывесок в соответствии с дизайн-кодом.
Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 2-5).
Оформить муниципальную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.
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