35 социальных магазинов в Южно-Сахалинске реализуют продукты по сниженным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка еженедельно проверяют ассортимент в торговых объектах, которым уже присвоен статус социального. Очередной мониторинг прошел в мини-маркете «Продукты» (ул. Кавказская, 1), который расположен в 24-м микрорайоне областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

Статут социального торговый объект получил в этом году. Как и в других социальных магазинах муниципалитета, здесь можно приобрести не менее 43 видов продуктов в розничной наценкой не более 15 %. Ассортимент достаточно обширный. В основной перечень товаров входят: хлеб, овощи и фрукты, консервированные и макаронные изделия, крупы, чай, яйцо, мясо и др.

- Мониторинг показал, что у предпринимателя в полном объеме представлены все 43 наименования товаров, и она самостоятельно увеличила данный перечень на пять единиц. Дополнительно введена в продажу голень курицы, говядина без кости, несколько видов молока и сметаны, - отметила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

На сегодняшний день в областном центре работают 35 социальных магазинов. Это востребованный формат. Развитие сети социальных магазинов — важное направление работы администрации Южно-Сахалинска и правительства области. В муниципалитете действует ряд мер поддержки предпринимателей, которые присваивают торговым точкам социальный статус.

- Конечно, хорошо, что существует поддержка малого бизнеса. Мы решили получить статус социального магазина, чтобы корзина продуктов первой необходимости была доступна всем и, конечно, повысить покупательский спрос, привлечь новых клиентов, - рассказала индивидуальный предприниматель Юлия Стрини.

Социальные магазины расположены, как в городе, так и в планировочных районах Хомутово, Ново-Александровске, Дальнее, Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках. Работа по привлечению предпринимателей к взаимодействию в этом направлении ведется на постоянной основе.

Ознакомиться с перечнем социальных магазинов, работающих в муниципалитете, можно на официальном сайте администрации города.