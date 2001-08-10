5 июня в Южно-Сахалинске ограничен въезд на парковку перед музеем "Россия - моя история"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 июня в Южно-Сахалинске ограничен въезд на парковку перед историческим парком "Россия - моя история" (ул. Святого Иллариона Троицкого, 4), где состоится выставка спецтехники. Ограничения продлятся до 17.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В рамках текущего ремонта продолжаются работы на ул. Детской. Рабочие перешли на участок в районе входа в городской парк культуры и отдыха. Ориентировочно ремонт продлится до конца июня. Полного перекрытия не планируется. Движение будет осуществляться по полосам. Ограничения для движения проезда будут вводиться лишь на время асфальтирования дорожного полотна, о чем будет сообщено дополнительно.
Движение внутриквартальному проезду в районе здания пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ "Коралл") остается ограниченным. Здесь проводится работа по восстановлению благоустройства.
Для увеличения пропускной способности в центральной части города совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску принято решение об изменении организации дорожного движения на проезде от ул. Ленина до ул. Амурская (район ТЦ "Океан"). На данном участке будет организовано двухстороннее движение. В настоящее время подготавливаются необходимые дорожные знаки, изменить организацию дорожного движения планируется до 7 июня.
До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной.
По информации управления автомобильных дорог Сахалинской области, на повороте на Охотскую трассу продолжаются ремонтные работы. Проезд осуществляется по северной части перекрестка.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
К уборке УДС сегодня днем привлечены 85 единиц техники и 120 рабочих.
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