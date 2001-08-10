При поддержке ВЭБ.РФ построят школу в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Госкорпорация ВЭБ.РФ направит 1,5 млрд руб. на строительство школы на 1 260 мест в активно развивающемся жилом квартале Южно-Сахалинска на улице Комсомольская. Также дочерняя структура ВЭБ "ПроШкола" привлечёт к финансированию заёмные средства и средства капитального гранта - выплаты из федерального и муниципального бюджетов. Строительство завершится в 2024 году, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ через "ПроШколу" помогает субъектам быстрее решить поставленную государством задачу сокращения второй смены в школах. Учебные заведения строятся по концессии. Это такой договор между регионом или муниципалитетом и бизнесом, при котором бизнес инвестирует в строительство объекта свои или кредитные средства. Владельцем таких объектов всегда является государство. Бизнес будет заниматься обслуживанием здания в Южно-Сахалинске до 2032 года, пока длится договор концессии. За это время муниципалитет сможет возместить привлечённые частные инвестиции.
На сегодняшний день в портфеле "ПроШколы" 67 концессионных соглашений на строительство 69 школ - это самый большой портфель на рынке государственно-частного партнерства по количеству проектов. Он обеспечит более 60 тыс. новых учебных мест.
"Строительство школ - приоритетное направление для ВЭБ.РФ. Объекты образования - важная часть инфраструктуры, без которой невозможно представить развитие российских городов. Строя школы, мы строим будущее. И для нас важно поддержать проект, социальную миссию, которую “ПроШкола” как федеральный оператор программы по созданию новых школ взяла на себя", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.
"Благодаря государственной программе “Развитие образования” и применению концессионного механизма существенно снизилась единовременная нагрузка на региональные бюджеты, увеличилось количество создаваемых школ. После ввода в эксплуатацию право собственности на созданный объект регистрируется на публичные органы власти. Возмещение инвестиций банкам происходит в течение 10-15 лет за счет регионального и федерального бюджетов. До завершения концессии “ПроШкола” обслуживает и эксплуатирует объект, обязуясь развивать по согласованию с региональными властями сегмент дополнительного образования", - отметила исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор "ПроШколы" Алиса Денисова.
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