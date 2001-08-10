Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До старта "Фестиваля Первых" в Южно-Сахалинске остались считанные дни. Уже на следующей неделе, 1 июня, в День защиты детей областной центр примет десятки познавательных лекций, мастер-классов, развлекательных мероприятий и тренингов, посвященных взаимоотношениям детей и родителей, грамотному и бережному наставничеству, обмену опытом и, конечно, дружескому общению.

"Образование и воспитание детей в современной России, с учетом наших национальных и исторических традиций, - это многоплановый, сложный, но невероятно интересный и захватывающий процесс. Ежесекундно мир меняется, появляются новые тенденции и правила, новые проблемы и пути их решения. В рамках мероприятий, которые мы запланировали к совместному посещению для детей, родителей и педагогов, опытные спикеры расскажут обо всем, что важно знать современной семье и на языке, доступном для всех поколений. С учетом сложившейся в настоящее время международной обстановки особое внимание мы уделили лекциям, связанным с воспитанием патриотизма. И я надеюсь, что они будут интересны как взрослым, так и нашим ребятам", - поделилась председатель совета регионального отделения "Движения первых" в Сахалинской области Татьяна Манакова.

Так, практикующий психолог, доцент кафедры психологии Института психологии и педагогики СахГУ, кандидат психологических наук Римма Кутбиддинова расскажет сахалинским родителям и педагогам о том, как вовремя заметить нарушение поведенческих реакций у ребенка и проработать их в семье, детском саду и школе. Этому будет посвящена ее интерактивная лекция "Принципы воспитания или цели нарушения поведения у детей". А психолог-игромастер, мета-коуч, мастер игр "Льзя" и "Путешествие Эксперта" Наталья Прилепская выступил на "Фестивале Первых" с мастер-классом "Найти свое призвание". К участию приглашают молодых родителей - им расскажут о том, как в игровой форме определить способности и склонности малыша, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сразу четыре спикера выступят в рамках мотивационной дискуссии "ЗОЖ как образ жизни". За круглым столом, где соберутся не только родители и педагоги, но и сами школьники, прозвучат современные исследования о важности здорового образа жизни и физической культуры. Сахалинцам об этом расскажут основатель социального проекта "Команда Звездный десант", член экспертного совета Комитета Госдумы по молодежной политике Злата Чепурная, региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Анастасия Качаева, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину, многократная чемпионка мира и Европы Татьяна Лебедева.

В современном мире каждый ребенок знает о том, что социальные сети - это глобальный агрегатор всех новостей, полезного опыта и ключевых мировых трендов во всех сферах жизни. О том, как покорить виртуальное пространство и стать рейтинговым автором, школьникам, их родителям и учителям расскажет руководитель креативных индустрий "ВКонтакте" Гранислава Артемьева.

Творчество - неотъемлемая составляющая в воспитании личности человека с самого детства. Для преподавателей, родителей и юных сахалинцев организуют мотивационную дискуссию "Культура и искусство: создавать, вдохновлять, творить". Ее спикерами выступят актеры театра и кино, телеведущие, писатели и комики. А педагог, перфомер, полуфиналист телевизионного шоу на 1 канале "Dance Революция", участник шоу "Танцы на ТНТ" выступит с мастер-классом по хореографическому искусству и расскажет, где найти вдохновение для танца.

Патриотическому воспитанию молодежи в Сахалинской области уделяют особое внимание. О том, как важно прививать юному поколению высокие моральные принципы и чувство любви к Отечеству, расскажут в рамках мотивационной дискуссии "Служить Отечеству: помнить, сохранять, защищать". Перед островитянами выступят герои России и ветераны боевых действий. Кроме этого, заместитель полномочного представителя Президента России в ДФО Григорий Куранов выступит перед аудиторией с лекцией "Матрица Патриотизма", где расскажет о том, как воспитывают любовь к Родине и священное чувство долга перед ней у подрастающего поколения.

В рамках интерактивной встречи, посвященной кибербезопасности и интернет-гигиене молодежи, о важности безопасного общения в социальных сетях и других виртуальных пространствах расскажет представитель органов правопорядка. Начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Сахалинской области, полковник полиции Татьяна Шатурская объяснит детям и их родителям, а также наставникам, какие опасности поджидают ребенка в интернете и как их избежать.

"Не буду лукавить, настолько глобальных мероприятий, которые объединяли бы и детей, и их наставников на одной яркой площадке, у нас еще не было. Организаторы подготовили для сахалинцев настолько красочную программу, что она отвечает интересам буквально каждого школьника, каждого взрослого и педагога. Отрадно, что Сахалинская область, участвуя в "Фестивале Первых" впервые, сразу предлагает такое количество занятий, мастер-классов, лекций и дискуссий. И, что особенно важно, наши дети участвуют в них наравне со взрослыми. В Год педагога и наставника, мне кажется, это особенно ценно и важно для всех нас", - рассказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Ранее в рамках "Фестиваля Первых" юные жители Сахалинской области посетили несколько мероприятий образовательной и профориентационной тематики, которые курировала министр образования Анастасия Киктева. Глава ведомства выступила на расширенном уроке с участием бизнес-наставников, где юным островитянам раскрыли секреты запуска предпринимательских проектов. А на тематической "Прогулке с министром" ученики педагогических классов поделились своими планами на будущее.

"Вместе с учениками педагогических классов островных школ в рамках "Фестиваля Первых" мы устроили радостную встречу, где ребята делились своими надеждами на будущее и писали напутствие ребятам, кому только в следующем году предстоит выбрать психолого-педагогический профиль обучения. Мы продолжим открытие специализированных классов. Вижу в этом будущее. Кроме того, планирую предложить и коллегам из других министерств проводить такие интерактивные встречи со школьниками, которые выберут другие направления обучения. Например, совсем скоро у нас появятся классы профилей ЖКХ, строительства и РЖД. Это значит, что уже сейчас министерства транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства могут включаться в нашу большую профориентационную работу", - подчеркнула министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Помимо лектория, в городском парке имени Гагарина для детей и взрослых 1 июня будут доступны более 20 площадок по 12 тематическим направлениям. Зоны активности посвятят образованию, спорту, культуре, волонтерству, охране окружающей среды и другим направлениям деятельности. В финале "Фестиваля Первых" гости создадут арт-объект на горе Лысой, а также посетят красочный концерт.