Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел региональный этап VIII Спартакиады пенсионеров России. В этом году в ней приняли участие рекордное количество человек: 140 спортсменов в 15 командах из 14 районов области в возрасте старше 55 лет.

Пожилые люди из 14 островных муниципалитетов продемонстрировали навыки в семи разных дисциплинах. В течение трех дней участники соревнований показывали свои силы в пулевой стрельбе, дартсе, плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах и комбинированной эстафете. Торжественное открытие мероприятия состоялось в учебно-тренировочном центре «Восток».

К участию в спартакиаде допускали по одной сборной команде от каждого муниципального образования Сахалинской области. В каждой команде восемь человек: четыре женщины в возрасте от 55 лет и четверо мужчин 60+.

Участники, которые показали лучшие результаты, представят Сахалинскую область на финальных соревнованиях в Санкт-Петербурге в августе 2023 года.