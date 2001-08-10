Бизнес-миссия Южно-Сахалинска посетила Ленинский район города Минска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжением официального визита делегации областного центра в республику Беларусь стали деловые встречи с предпринимательским сообществом Ленинского района Минска, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Делегацию островной столицы возглавляет первый вице-мэр Андрей Ковальчук, также муниципалитет представляют вице-мэры Виталий Данилов и Елена Федорова.

В рамках обмена опытом представители администрации города и крупных компаний областного центра посетили государственное предприятие крупнейшего производителя кондитерских изделий "Коммунарка". Кроме того, южносахалинский бизнес провел переговоры о поставках товаров ОАО "Рогачевский МКК", а также посетил предприятие по выпуску автофургонов. Белорусская сторона выступила с инициативой обсудить вопросы обеспечения рынка рыбной продукцией, произведенной в Сахалинской области.

Как отметил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук, у двух городов много точек соприкосновения. На городских маршрутах города работают автобусы производства Минского автомобильного завода, совсем недавно автопарк пополнился новой современной техникой.

- Также одно их приоритетных направлений работы муниципалитета - развитие сферы потребительского рынка. Сегодня в Южно-Сахалинске действуют торговые точки, специализирующихся на реализации белорусских товаров. И в результате новых договоренностей уже совсем скоро на прилавках города может появиться еще больше качественной продукции, - отметил первый вице-мэр.

Установить деловые связи также позволило посещение предприятий, специализирующихся на производстве линейки непродовольственных товаров -текстиля, верхней одежды, обуви, а также товаров для охоты и рыбалки. Также бизнесмены посетили предприятие, готовое поставлять в областной центр велосипеды и самокаты.

- Представители нашей делегации выразили желание сотрудничать. Очень много качественных товаров, которые будут востребованы в городе. Взаимодействие с белорусскими коллегами, безусловно, будет способствовать развитию экономики нашего города, - отметил вице-мэр Виталий Данилов.

Важной частью визита стала встреча с главой администрации Ленинского района Минска Романом Мельником. Напомним, в начале этого года между областным центром и Ленинским районом подписано соглашение о сотрудничестве.

В рамках рабочей встречи представители сторон обсудили вопросы, касающихся экономического развития. Отдельное внимание уделено социальному блоку, в том числе возможности организации совместных спортивных мероприятий, культурных обменов и др. В рамках визита вице-мэр Елена Федорова познакомились с работой социальных и образовательных учреждений Ленинского района Минска.

Добавим, важным событием второго дня работы южносахалинской делегации в республику Беларусь стало посещение посольства России в Беларуси, а также возложение цветов к стеле "Минск- город-герой".