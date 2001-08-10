В Южно-Сахалинске серебряным волонтерам рассказали о мерах профилактики артериальной гипертонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты центра общественного здоровья организовали мероприятие в рамках реализации проекта «Старшее поколение». Участники встречи смогли больше узнать о мерах профилактики артериальной гипертонии и важности работы над своей походкой вне зависимости от возраста, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все пенсионеры перед началом мероприятия прошли скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Как отметили гости штаба поддержки, медицинская площадка в рамках акций позволяет им быть уверенными в своем здоровье.

- Я стараюсь хотя бы раз в месяц посещать такие мероприятия. Мне измеряют уровень сахара и холестерина, рассказывают, на что нужно обратить внимание, к какому доктору обратиться. Всегда очень внимательно слушаю рекомендации врача и лекции, которые для нас организовывают специалисты центра общественного здоровья, – рассказала Людмила Микрюкова – участница проекта «Старшее поколение».

О правилах измерения артериального давления слушателям рассказал врач по медицинской профилактике Нурсултан Дуйсенбаев. Он напомнил о главных факторах риска гипертонии: избыточной массе тела, потреблении алкоголя, курении, низкой физической активности, повышенном потреблении соли с пищей, повышенном уровне холестерина, стрессах.

- На здоровье человека в большей мере оказывает влияние именно образ жизни. Конечно, оно зависит также от генетики, медицины и окружающей среды, но эти факторы мы не можем изменить в отличие от своих привычек. Немного спорта, 400 граммов фруктов и овощей, отказ от сигарет – это первое, что должен сделать каждый человек, который хочет быть здоровым, - рассказал Нурсултан Дуйсенбаев.

Другой не менее важной темой, которой уделили время на мероприятии, стала походка и осанка. Главврач областного врачебно-физкультурного диспансера Анжела Курьянова рассказала, как облегчить боль суставов и почему скелет человека с возрастом меняется. Она напомнила, что начать заниматься своим здоровьем можно и в 70 лет. Зарядка по утрам и массаж ног перед сном могут всего за несколько месяцев изменить жизнь в лучшую сторону.