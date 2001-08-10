Ремонт на участке Охотской трассы на выезде из Южно-Сахалинска продлен до утра субботы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Управления автомобильных дорог Сахалинской области, ограничение движения транспорта на участке Охотской трассы от поворота на "Генерал" продлено до 8.00 20 мая. Здесь продолжаются работы по прокладке канализационных сетей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд возможен по дороге в районе Новосельского бульвара и ул. 140-летия Южно-Сахалинска.

В случае продления работ Управление автомобильных дорог Сахалинской области сообщит дополнительно.