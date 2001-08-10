Валерий Лимаренко встретится с жителями Анивского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона посетит муниципалитет с рабочей поездкой во вторник, 23 мая. В 15:00 начнется встреча губернатора с жителями. Место проведения: районный дом культуры, улица Калинина, 61. На мероприятие приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 14:00 до 15:00, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Анивский район - посещение объектов образования, культуры и спорта, проверка хода благоустройства общественных пространств, ремонта дворовых территорий и подъездов, контроль цен в социальных магазинах.