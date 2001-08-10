Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта в одной из квартир для детей-сирот
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках инспекционной поездки в новый микрорайон Дальнего Сергей Надсадин осмотрел жилье, которое готовится к передаче новоселу после соблюдения всех процедур, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В скором времени в квартиру одного из домов по ул. Большая Полянка заедет молодая семья - выпускник детского дома с женой и двумя детьми. В рамках реализации муниципальной программы по обеспечению жильем данной категории граждан, здесь при содействии департамента городского хозяйства проведен ремонт - заменен пол, наклеены обои, уложен кафель на стенах и полу в ванной комнате, установлены новые двери. В наличии сантехника и электрическая плита.
- Часть работ в рамках ремонта согласована с нанимателем квартиры. К примеру, он выбрал обои, цвет линолеума. И при заезде семья уже знает, что будет в квартире, это поможет максимальному обеспечению комфорта, - рассказала начальник МКУ "Управление жилищной политики" Александра Стребкова.
Сергей Надсадин осмотрел квартиру, отметил, что в целом ремонт сделан качественно, внешних недостатков не видно. Если в процессе эксплуатации возникнут нюансы, то муниципалитет оперативно примет меры.
- Вопросы обеспечения жильем детей-сирот находятся на моем личном контроле, требую от профильных структур, чтобы люди получали жилье с максимальным ремонтом, под ключ, чтобы при заезде у них не возникало проблем, связанных с состоянием квартиры, - отметил глава города.
В 2023 году в Южно-Сахалинске для бывших воспитанников детских домов приобретены 32 квартиры, жилые помещения получил, по последним данным, 31 человек. Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот продолжается, это одна из приоритетных задач администрации.
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