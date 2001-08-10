Число получателей детских соцвыплат на карты ВТБ выросло на Дальнем Востоке в полтора раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Число клиентов ВТБ на Дальнем Востоке, получающих детские социальные выплаты на карты банка, превысило 15,5 тысяч человек – это в 1,5 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Регионами-лидерами по количеству получателей детских выплат на Дальнем Востоке стали Бурятия, Хабаровский края и Якутия.

По России в целом единое детское пособие на карты ВТБ получают 50 тысяч человек, а с учетом всех видов детских социальных выплат – более 200 тысяч семей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца года составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам "Мир", на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей.

"ВТБ активно поддерживает социальные инициативы государства. Мы являемся одним из ключевых банков для перечисления средств по программам поддержки, а также работаем над собственными программами помощи для семей с детьми. Суммарно на эти цели ВТБ уже направил свыше 3 млрд рублей. В прошлом году банк запустил калькулятор для расчёта положенных родителям выплат на детей, которым уже воспользовались более 300 тысяч россиян. Мы существенно упрощаем процесс оформления заявлений на их получение на портале "Госуслуг" и ускоряем распоряжение материнским капиталом. С начала года более 50 тысяч человек начали получать единое детское пособие на карту ВТБ", – комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.

ВТБ реализует программу поддержки клиентов с 2021 года. Например, ВТБ за свой счет оформляет страхование на случай онкологических и кардиологических заболеваний для получателей детских выплат, которое распространяется на всех несовершеннолетних детей. Для семей с детьми был запущен "Семейный банк", который объединяет карточные продукты и позволяет всем членам семьи, в том числе несовершеннолетним, пользоваться банковскими продуктами в рамках одного счёта.